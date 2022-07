Ferrari, qual è l’umore nel box dopo il Gran Premio di Francia? (Di lunedì 25 luglio 2022) Un Gran Premio di Francia molto strano. La gara di ieri ha regalato sensazioni forti al box della Ferrari. Positive e negative. La nota lieta è certamente portata dalla Grande, anzi Grandissima, corsa messa a referto da Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dal fondo della griglia di partenza, si è reso protagonista di una Grandissima rimonta che ha evidenziato il suo importante passo gara. È un quinto posto che aiuterà il morale dell’iberico. Morale che non è alle stelle, invece, per Charles Leclerc: dopo aver conquistato l’ennesima pole position, il monegasco ha commesso un grave errore che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando delle operazione a Le Castellet. Un colpo che potrebbe allontanare, forse definitivamente, la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Undimolto strano. La gara di ieri ha regalato sensazioni forti al box della. Positive e negative. La nota lieta è certamente portata dallade, anzidissima, corsa messa a referto da Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dal fondo della griglia di partenza, si è reso protagonista di unadissima rimonta che ha evidenziato il suo importante passo gara. È un quinto posto che aiuterà il morale dell’iberico. Morale che non è alle stelle, invece, per Charles Leclerc:aver conquistato l’ennesima pole position, il monegasco ha commesso un grave errore che lo ha costretto al ritiro mentre era saldamente al comando delle operazione a Le Castellet. Un colpo che potrebbe allontanare, forse definitivamente, la sua ...

