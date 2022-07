F1, la Ferrari ha il pane, ma non i denti. Macchina n.1, ma piloti, squadra e affidabilità non sempre all’altezza (Di lunedì 25 luglio 2022) Una Ferrari per un motivo o per l’altro imperfetta. Il responso del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, è stato questo per la Rossa che ha dovuto incassare il ritiro del monegasco Charles Leclerc e la contemporanea vittoria dell’olandese Max Verstappen su Red Bull. Non è bastata a mitigare l’amarezza del riscontro la grande prestazione dello spagnolo Carlos Sainz, giunto quinto in grande rimonta anche se una decisione del box può far discutere. Alla fine della fiera quanto è emerso dalla pista di Le Castellet è che la F1-75 sia vettura da iride, ma che chi la gestisce da vari punti di vista non lo sia altrettanto. Partiamo dai piloti: Leclerc, per la seconda volta in questa stagione, è incappato in un gravissimo errore dopo Imola. Se sul tracciato del Santerno era stato fortunato a non veder conclusa la sua corsa, la dinamica ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) Unaper un motivo o per l’altro imperfetta. Il responso del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1, è stato questo per la Rossa che ha dovuto incassare il ritiro del monegasco Charles Leclerc e la contemporanea vittoria dell’olandese Max Verstappen su Red Bull. Non è bastata a mitigare l’amarezza del riscontro la grande prestazione dello spagnolo Carlos Sainz, giunto quinto in grande rimonta anche se una decisione del box può far discutere. Alla fine della fiera quanto è emerso dalla pista di Le Castellet è che la F1-75 sia vettura da iride, ma che chi la gestisce da vari punti di vista non lo sia altrettanto. Partiamo dai: Leclerc, per la seconda volta in questa stagione, è incappato in un gravissimo errore dopo Imola. Se sul tracciato del Santerno era stato fortunato a non veder conclusa la sua corsa, la dinamica ...

