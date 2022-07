Dormi con la bottiglia d’acqua sul comodino? Non farlo mai più! Le conseguenze sono allarmanti (Di lunedì 25 luglio 2022) Vi siete mai chiesti se l’acqua che lasciate sul comodino è buona da bere nel corso della notte? La riposta potrebbe stupirvi. Chi di noi non ha bevuto almeno una volta l’acqua rimasta sul comodino dalla sera precedente? Ma bere acqua stantia è davvero sicuro? Poiché il corpo si disidrata durante la notte, non è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 25 luglio 2022) Vi siete mai chiesti se l’acqua che lasciate sulè buona da bere nel corso della notte? La riposta potrebbe stupirvi. Chi di noi non ha bevuto almeno una volta l’acqua rimasta suldalla sera precedente? Ma bere acqua stantia è davvero sicuro? Poiché il corpo si disidrata durante la notte, non è L'articolo NewNotizie.it.

amelillo79 : 'Se non trovi un modo per fare soldi mentre dormi, lavorerai per il resto della tua vita' - Warren Buffett - - Qu… - nonsembra : RT @too_xedo: No non è una battuta infelice è che spesso non si rendono conto del vissuto del malato. Stai te in camera da tre con il tuo p… - too_xedo : No non è una battuta infelice è che spesso non si rendono conto del vissuto del malato. Stai te in camera da tre co… - gualtierosan : @Adnkronos Dormi tranquillo che nessuno ti cerca, siamo già al completo con gli espertoni!!! - franchicu : @_sr_luc4s_ Dormi con luna uwu -