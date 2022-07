Castellammare: distrugge scoglio per estrarre i datteri (Di lunedì 25 luglio 2022) Un uomo distrugge a martellate uno scoglio proveniente dal fondale marino per estrarre dei datteri di mare. Accade a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, sul litorale Vesuviano. Nel video, si vede l’uomo prendere violentemente a martellate il masso per vari minuti, prima di riuscire a estrarre il prezioso frutto di mare. La Capitaneria L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Un uomoa martellate unoproveniente dal fondale marino perdeidi mare. Accade adi Stabia, in provincia di Napoli, sul litorale Vesuviano. Nel video, si vede l’uomo prendere violentemente a martellate il masso per vari minuti, prima di riuscire ail prezioso frutto di mare. La Capitaneria L'articolo proviene da Inews24.it.

