Canottaggio, Mondiali U19 e U23 Varese 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 25 luglio 2022) La stagione internazionale 2022 del Canottaggio prosegue con i Mondiali U19 e U23: le rassegne iridate di categoria sono in programma a Varese, in Italia, da oggi, lunedì 25, a domenica 31 luglio. Batterie, ripescaggi e quarti di finale si disputeranno da lunedì a giovedì, mentre tutte le semifinali e le finali saranno in programma da venerdì a domenica. Diretta streaming dell’intera competizione su worldrowing.com. calendario PROVVISORIO Mondiali U19 E U 23 Varese 2022 Lunedì 25 luglio 17.00-18.30 Batterie U23 Martedì 26 luglio 09.00-12.30 Batterie U23 15.00-16.00 Ripescaggi U23 Mercoledì 27 luglio 09.00-11.00 Batterie U19 14.00-16.30 Ripescaggi e quarti di finale U23 Giovedì 28 luglio 09.00-12.00 ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) La stagione internazionaledelprosegue con iU19 e U23: le rassegne iridate di categoria sono in, in Italia, da oggi, lunedì 25, a domenica 31 luglio. Batterie, ripescaggi e quarti di finale si disputeranno da lunedì a giovedì, mentre tutte le semifinali e le finali saranno inda venerdì a domenica. Direttadell’intera competizione su worldrowing.com.PROVVISORIOU19 E U 23Lunedì 25 luglio 17.00-18.30 Batterie U23 Martedì 26 luglio 09.00-12.30 Batterie U23 15.00-16.00 Ripescaggi U23 Mercoledì 27 luglio 09.00-11.00 Batterie U19 14.00-16.30 Ripescaggi e quarti di finale U23 Giovedì 28 luglio 09.00-12.00 ...

