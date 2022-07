Assicurazione per architetti: perché stipularla e quali sono gli esperti a cui affidarsi (Di lunedì 25 luglio 2022) Una polizza assicurativa che deve essere sottoscritta dal libero professionista in modo tale da tutelare il cliente e garantirgli un risarcimento in caso di danni subiti: stiamo parlando della polizza RC professionale, ormai obbligatoria per professionisti come Avvocati, Geometri ma anche architetti. Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011, introduce infatti l’obbligo di stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale per tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli architetti. Questo tipo di polizza assicurativa copre una serie di rischi a cui può andare incontro il professionista: pensiamo a richieste di risarcimento da clienti o enti pubblici e privati, errori di progettazione, inosservanza alle disposizioni di sicurezza previste nei luoghi di lavoro ed errori relativi alla documentazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Una polizza assicurativa che deve essere sottoscritta dal libero professionista in modo tale da tutelare il cliente e garantirgli un risarcimento in caso di danni subiti: stiamo parlando della polizza RC professionale, ormai obbligatoria per professionisti come Avvocati, Geometri ma anche. Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/2011, introduce infatti l’obbligo di stipulare una Polizza di Responsabilità Civile Professionale per tutti i professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli. Questo tipo di polizza assicurativa copre una serie di rischi a cui può andare incontro il professionista: pensiamo a richieste di risarcimento da clienti o enti pubblici e privati, errori di progettazione, inosservanza alle disposizioni di sicurezza previste nei luoghi di lavoro ed errori relativi alla documentazione ...

