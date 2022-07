Amici 22 | Pettinelli e Peparini Fuori Dal Talent! Ecco Chi Arriva!

(Di lunedì 25 luglio 2022) Rivoluzione ad. Maria De Filippi ha deciso di rinnovare il cast dei professori ed ha richiamato due nomi eccellenti. Due personaggi che andranno ad occupare, uno la cattedra di danza e l’altro quella di canto. A lasciare il Talent saranno infatti Annae Veronicachi saranno i sostituti! Arisa nuova coach di canto: sostituirà AnnaDopo settimane di indiscrezioni, finalmente si conoscono i nomi dei professori della prossima edizione di. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, ci sarebbero grosse novità. A settembre infatti, non rivedremo più dietro la cattedra né Annané Veronica. L’addio dellain effetti, non giunge così inaspettato, visto che da ...

trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - IsaeChia : #Amici22, “malumori con il programma” dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini? Il rumor Saranno Emanuel Lo e… - makeitrash : la pettinelli fatta fuori da amici quando Lei ha portato aka7 ma voi vi meritate rudy zerbi - Nic_dls00 : AMICI 22: LE GRANDI MANOVRE NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI. PETTINELLI E PEPARINI LASCIANO #amici22 - verita_blog : Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono state fatte fuori, vi mancheranno??? #amici22 #amici -

... potrebbero esserci novità per la nuova edizione didi Maria De Filippi. In modo particolare ... Infatti, pare proprio che Annae Veronica Peparini non faranno parte della prossima ...Annae Veronica Peparini fuori da22: ecco la loro reazione https://t.co/qkl83GduzB #amici22 BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 25, 2022 Arisa e Emanuel Lo professori di22: ...Dopo le ultime notizie sul suo conto, Anna Pettinelli ha avuto una reazione del tutto inattesa: emerge la sua verità ...Emanuel Lo sarà uno dei professori di Amici 2022. È questa l’indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore. Fuori Veronica Peparini.