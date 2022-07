Agenzia delle Entrate | chi sono gli hacker che hanno rivendicano l’attacco mai avvenuto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Lockbit 3.0, come suggerisce il nome, è la terza incarnazione di una gang di cyber criminali specializzati negli attacchi ransomware. Nato nel 2019, è uno dei collettivi dediti a questo tipo di cyber crime più attivi nel 2022. Basti pensare che, secondo uno studio pubblicato recentemente da Swascan – parte del polo cyber di Tinexta Group – il 30.2% di tutti gli attacchi ransomware del secondo trimestre del 2022da attribuirsi a questo gruppo. “Lockbit si è sicuramente affermato come uno dei principali threat actors nel panoramaminacce cyber del 2022. La sua natura decentralizzata e altamente efficiente gli ha permesso di affermarsi rapidamente, superando anche altri nomi ‘noti’ in questo campo come la gang filo-Cremlino Conti”, spiega il Ceo di Swascan Pierguido Iezzi. “Lockbit, come altri grandi gruppi di questo genere ...