Affare Paredes, tutta la verità sulla trattativa tra Juventus e Psg (Di lunedì 25 luglio 2022) In questi giorni tiene banco la situazione Paredes in casa Juve. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti sul suo profilo ufficiale Twitter, al momento la dirigenza bianconera non ha fatto recapitare alcuna offerta al Psg. Paredes Juventus Psg Il profilo è apprezzato dalla dirigenza e da Max Allegri, ma si farebbe solamente a determinate cifre (il Psg chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni). Prima di affondare il colpo, però, bisognerebbe sfoltire il centrocampo bianconero. Fra tutti, Arthur (interesse del Valencia di Gattuso) e Ramsey dovranno necessariamente liberare qualche slot per un eventuale acquisto.In questo momento il giocatore è in tournée in Giappone con i parigini, ma è nella lista dei partenti.L’entourage dell’argentino è fiducioso sull’Affare che potrebbe aprirsi entro la prossima settimana, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) In questi giorni tiene banco la situazionein casa Juve. Secondo quanto riportato da Romeo Agresti sul suo profilo ufficiale Twitter, al momento la dirigenza bianconera non ha fatto recapitare alcuna offerta al Psg.Psg Il profilo è apprezzato dalla dirigenza e da Max Allegri, ma si farebbe solamente a determinate cifre (il Psg chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni). Prima di affondare il colpo, però, bisognerebbe sfoltire il centrocampo bianconero. Fra tutti, Arthur (interesse del Valencia di Gattuso) e Ramsey dovranno necessariamente liberare qualche slot per un eventuale acquisto.In questo momento il giocatore è in tournée in Giappone con i parigini, ma è nella lista dei partenti.L’entourage dell’argentino è fiducioso sull’che potrebbe aprirsi entro la prossima settimana, ...

PSGInMyBlood : RT @Gianfranco_juve: Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Paris Saint-Germain e la Juventus stanno trattando per Leandro Paredes e pu… - ItalyLauren : Psg e la Juventus stanno trattando per #Paredes e puntano a chiudere l’affare... Spero al più presto! ?????????????? - Gianfranco_juve : Secondo quanto riportato da TyC Sports, il Paris Saint-Germain e la Juventus stanno trattando per Leandro Paredes e… - TUTTOJUVE_COM : Leggo Milano - Per Rabiot niente Usa, può rientrare nell’affare Paredes - LucaRuss0 : MERCATO, Distanza con il PSG per Paredes: Rabiot potrebbe entrare nell’affare -