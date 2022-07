Sky – Neto contatti col Napoli, il Barcellona lo libera (Di domenica 24 luglio 2022) Il Napoli sta cercando un portiere da affiancare a Meret, secondo Sky Neto del Barcellona è stato individuato da Giuntoli per quel ruolo. Il giocatore ex Fiorentina e Juventus non potrebbe essere definito un secondo porti perché sia Giuntoli, che Spalletti, oltre che De Laurentiis, hanno chiarito come il Napoli debba avere due portieri di eguale valore, anche perché bisogna giocare grandi competizioni ed essere sempre competitivi. Questo non toglie che l’allenatore sembra non avere completa fiducia in Meret, ecco perché l’estremo difensore italiano non ha ancora firmato un rinnovo già annunciato più volte ma mai concluso. Secondo quanto riferisce Sky il Napoli è interessato a Nero, anche perché il Barcellona lo vuole cedere. Ma il club partenopeo ha una ghiotta occasione quella di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Ilsta cercando un portiere da affiancare a Meret, secondo Skydelè stato individuato da Giuntoli per quel ruolo. Il giocatore ex Fiorentina e Juventus non potrebbe essere definito un secondo porti perché sia Giuntoli, che Spalletti, oltre che De Laurentiis, hanno chiarito come ildebba avere due portieri di eguale valore, anche perché bisogna giocare grandi competizioni ed essere sempre competitivi. Questo non toglie che l’allenatore sembra non avere completa fiducia in Meret, ecco perché l’estremo difensore italiano non ha ancora firmato un rinnovo già annunciato più volte ma mai concluso. Secondo quanto riferisce Sky ilè interessato a Nero, anche perché illo vuole cedere. Ma il club partenopeo ha una ghiotta occasione quella di ...

