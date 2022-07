Si rompe conduttura acqua, comuni 'a secco' nel Bolognese (Di domenica 24 luglio 2022) Rubinetti a secco o ad intermittenza da ieri sera in alcuni comuni della pianura Bolognese: Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella. Il guasto è stato provocato da una rottura in una importante ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Rubinetti ao ad intermittenza da ieri sera in alcunidella pianura: Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella. Il guasto è stato provocato da una rottura in una importante ...

Ansa_ER : Si rompe conduttura acqua, comuni 'a secco' nel Bolognese. Rifornimenti con autobotti, interviene la Protezione civ… - bi_loriana : RT @tempoweb: Si rompe la conduttura, strade allagate e famiglie senz'acqua in tre quartieri VIDEO #roma #tiburtina #casalbruciato #collian… - zazoomblog : Si rompe la conduttura strade allagate e famiglie senzacqua in tre quartieri VIDEO - #rompe #conduttura #strade… - tempoweb : Si rompe la conduttura, strade allagate e famiglie senz'acqua in tre quartieri VIDEO #roma #tiburtina… - mummy53690440 : Si rompe conduttura idrica e due municipi restano senz'acqua: 4.500 le utenze coinvolte -