Raphinha fa il Lewandowski. Al Barcellona il Clasico di Las Vegas! (Di domenica 24 luglio 2022) LAS VEGAS (STATI UNITI). Una rete solitaria dell'ottimo Raphinha regala al Barcellona il successo nel Clasico di Las Vegas, valido per il Soccer Champions Tour , a cui partecipano anche la Juventus - ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022) LAS VEGAS (STATI UNITI). Una rete solitaria dell'ottimoregala alil successo neldi Las Vegas, valido per il Soccer Champions Tour , a cui partecipano anche la Juventus - ...

sportli26181512 : Raphinha fa il Lewandowski. Al Barcellona il Clasico di Las Vegas!: Nella grande notte del debutto di Lewandowski i… - s_ilonmask : RT @Spina14_acm: Rinnovo di Dembele e a breve di Gavi Raphinha Lewandowski Christensen e Kounde in difesa “Meglio il progetto del Milan,… - apuntobracco : Il primo Clásico della stagione va al Barcellona, che batte 1-0 il Real Madrid con questo gol molto brutto di Raphi… - corradone91 : #Barça in controllo contro un #RealMadrid fuori condizione e senza #Benzema. Possesso palla, pressing altissimo, ot… - grafuio : RT @Riccardo_BamBam: Il Barcellona indebitato fino al collo ha speso, solo di cartellini, quasi 200 mln per Lewandowski, Raphinha, Koundé. -