Rai – Napoli offerta per Raspadori | la risposta del Sassuolo

Il Napoli sta pensando a Giacomo Raspadori del Sassuolo per rafforzare l'attacco di Luciano Spaletti. Il club azzurro ha dato l'addio a Dries Mertens, inoltre c'è Ounas in uscita, così come Petagna. Dunque ci sono molte pedine da muovere in attacco. L'attaccante del Sassuolo a 22 anni rappresenta uno dei migliori prospetti del calcio italiano, un profilo che piace molto a De Laurentiis, sia per età che per potenziale. Raspadori vestirebbe volentieri la maglia del Napoli che ha fatto un'offerta al Sassuolo, ma al momento la trattativa non è entrata ancora nel vivo, per l'opposizione di Carnevali. Raspadori al Napoli: le novità di Ciro Venerato Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato della Rai, è stato ...

