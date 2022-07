Pd e alleanze, Letta apre a tutti (da Renzi a Brunetta): fuori solo il M5s. Ma arrivano i primi veti, Calenda: “Noi no con Di Maio” (Di domenica 24 luglio 2022) Il 25 settembre alle urne gli italiani avranno “davanti un bivio: o noi o Meloni“. In un’intervista a la Repubblica, il segretario del Partito democratico Enrico Letta fissa la strategia del suo partito in vista della campagna elettorale. Un nemico (la leader di Fratelli d’Italia) e una parola chiave: “Ambiente”, dice il leader dem. Da stabilire, ancora, il perimetro della coalizione (con tanto di veti di Calenda). Con una certezza: non ci sarà il Movimento 5 stelle: “Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno”, taglia corto Letta paragonando la scelta di Conte di non votare la fiducia allo “sparo di Sarajevo”. Da Di Maio a Brunetta – Per il resto apertura alle alleanze con chi “ha dato la fiducia al governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il 25 settembre alle urne gli italiani avranno “davanti un bivio: o noi o Meloni“. In un’intervista a la Repubblica, il segretario del Partito democratico Enricofissa la strategia del suo partito in vista della campagna elettorale. Un nemico (la leader di Fratelli d’Italia) e una parola chiave: “Ambiente”, dice il leader dem. Da stabilire, ancora, il perimetro della coalizione (con tanto didi). Con una certezza: non ci sarà il Movimento 5 stelle: “Il percorso comune si è interrotto il 20 luglio e non può riprendere, è stato un punto di non ritorno”, taglia cortoparagonando la scelta di Conte di non votare la fiducia allo “sparo di Sarajevo”. Da Di– Per il resto apertura allecon chi “ha dato la fiducia al governo ...

