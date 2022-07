Ostia | cibo scaduto e scarsa pulizia del locale | sequestrati 18 chili di alimenti

(Di domenica 24 luglio 2022)– Gli agenti del X Distretto “Lido di Roma”, del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Reparto Mobile di Napoli, assieme agli uomini della Guardia di Finanza, nella serata di venerdì, hanno controllato 39 persone, 26 autovetture e 3 locali commerciali. In uno di esercizi commerciali sono state riscontrate delle irregolarità igienico sanitarie e la presenza discaduti. È stato quindi richiesto l’intervento del personale della Asl Roma 3 che ha proceduto all’ispezione dei locali e al sequestro di ben 18di prodotti alimentari. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

