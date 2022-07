Maradona, aperto porte “Tango D10S”: scarpe e messaggi inviati nello spazio (Di domenica 24 luglio 2022) L'aereo dedicato a "El Pibe" ha aperto le porte ai tifosi che possono anche avviare una conversazione simulata Leggi su itasportpress (Di domenica 24 luglio 2022) L'aereo dedicato a "El Pibe" haleai tifosi che possono anche avviare una conversazione simulata

mirkosibilio : @Antvalle68 @tuttonapoli L’allenamento aperto si terrà allo stadio Maradona - geomtt : RT @rinofaber: È aperto il Concorso per bibitari al Diego Armando Maradona. #DiMaio - rinofaber : È aperto il Concorso per bibitari al Diego Armando Maradona. #DiMaio - Erminio58810238 : @GianniCuperIoPD Azz ha già aperto una partita iva ? E bè il campionato è alle porte e il Maradona sta per riaprire -