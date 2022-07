Manuel Bortuzzo | ex gieffino nell’occhio del ciclone | il web lo massacra

Leggi su altranotizia

(Di domenica 24 luglio 2022)è stato letteralmente preso di mira, dopo essere stato accusato di aver avuto dei comportamenti scorretti. Ecco perché su di lui si sta scatenando un’asprissima polemica. Scopriamo che cosa è accaduto nelle ultime ore al famoso sportivo che ha partecipato al Grande Fratello Vip lo scorso anno.-Altranotizia-(Fonte: google)Non smette di far parlare di sé ultimamente, questa volta però non è per la sua partecipazione al Gf Vip 6, e nemmeno per la naufragata love story con Lulù Selassiè, è un altro il motivo per il quale si è attirato una pioggia di polemiche.attaccato per aver approfittato dei suoi privilegiè uno dei ...