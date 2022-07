Lutto nella musica: se ne è andato all’improvviso, lacrime tra i fan (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondo della musica ha visto l’addio ad un grande protagonista. Un autore fondatore di un gruppo storico. lacrime tra i fan. La musica italiana è stata raggiunta da una terribile notizia. Un Lutto improvviso e inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. A dire addio è stato uno degli artisti che più hanno caratterizzato il rock progressivo del nostro paese. Grazie a lui e ai suoi compagni di avventura, la musica italiana ha dato un serio sguardo al settore del rock progressivo. Adobe StockA lasciare la sua famiglia e il mondo della musica è stato Vittorio De Scalzi. Lui è stato il fondatore dei New Trolls. Un gruppo che insieme a Nico Di Palo, Giorgio D’Adamo, Mauro Chiarugi e Gianni Bellano ha caratterizzato la musica italiana. La loro storia ... Leggi su chenews (Di domenica 24 luglio 2022) Il mondo dellaha visto l’addio ad un grande protagonista. Un autore fondatore di un gruppo storico.tra i fan. Laitaliana è stata raggiunta da una terribile notizia. Unimprovviso e inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. A dire addio è stato uno degli artisti che più hanno caratterizzato il rock progressivo del nostro paese. Grazie a lui e ai suoi compagni di avventura, laitaliana ha dato un serio sguardo al settore del rock progressivo. Adobe StockA lasciare la sua famiglia e il mondo dellaè stato Vittorio De Scalzi. Lui è stato il fondatore dei New Trolls. Un gruppo che insieme a Nico Di Palo, Giorgio D’Adamo, Mauro Chiarugi e Gianni Bellano ha caratterizzato laitaliana. La loro storia ...

