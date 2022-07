LIVE F1, GP Francia 2022 in DIRETTA: Sainz dà spettacolo. Leclerc va a sbattere: “Errore inaccettabile” (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE DI CHARLES Leclerc PERCHE’ CARLOS Sainz E’ STATO PENALIZZATO DI 5 SECONDI: COSA E’ SUCCESSO CON ALBON CHARLES Leclerc: “NON POSSO FARE QUESTI ERRORI, E’ inaccettabile” 52° giro/53 Sainz continua ad abbassare il giro veloce, ora 1’35?781. 52° giro/53 Ora Perez prova a restituire il sorpasso a Russell, sono vicinissimi. 51° giro/53 PEREZ SI DISTRAE! Viene rimosso il regime di Safety Car, il messicano non se ne accorge e Russell lo passa a velocità doppia! Pazzesco! 50° giro/53 Virtual Safety Car, si ferma a bordo pista Zhou con l’Alfa Romeo. 49° giro/53 Russell è sempre in scia a Perez. E’ un’ottima Mercedes. Come sempre impietoso il confronto in Red Bull tra Perez e Verstappen. 49° giro/53 ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI CHARLESPERCHE’ CARLOSE’ STATO PENALIZZATO DI 5 SECONDI: COSA E’ SUCCESSO CON ALBON CHARLES: “NON POSSO FARE QUESTI ERRORI, E’” 52° giro/53continua ad abbassare il giro veloce, ora 1’35?781. 52° giro/53 Ora Perez prova a restituire il sorpasso a Russell, sono vicinissimi. 51° giro/53 PEREZ SI DISTRAE! Viene rimosso il regime di Safety Car, il messicano non se ne accorge e Russell lo passa a velocità doppia! Pazzesco! 50° giro/53 Virtual Safety Car, si ferma a bordo pista Zhou con l’Alfa Romeo. 49° giro/53 Russell è sempre in scia a Perez. E’ un’ottima Mercedes. Come sempre impietoso il confronto in Red Bull tra Perez e Verstappen. 49° giro/53 ...

