LIVE Berrettini-Ruud 6-4 5-6 | Finale ATP Gstaad in DIRETTA | Matteo serve per rimanere nel secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 24 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Game. Prima vincente del norvegese, che si assicura quantomeno il tiebreak in questoset. 40-15manda out un passante di dritto davvero fattibile, poteva riaprire il game. Due palle del 6-5. 30-15 Che bello l’approccio con lo slice dell’azzurro, che manda fuori giri l’avversario. 30-0 Gran difesa di, masi inventa una bellissima smorzata di dritto. 15-0 Non contiene la risposta di rovescio il romano. 5-5 Game. Che autorità per, che ancora a 0 tiene la battuta. Diventano 18 i punti consecutivi al servizio. 40-0 Seconda pesantissima dell’azzurro, che si procura immediatamente tre chance di 5 pari. 30-0 ACE ...