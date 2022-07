Lazio, tutto ok per Casale e Cancellieri: domani ci saranno alla ripresa degli allenamenti a Formello (Di domenica 24 luglio 2022) Sospiro di sollievo in casa Lazio. Non preoccupano le condizioni di Casale e Cancellieri, che domani saranno regolarmente in campo a Formello... Leggi su calciomercato (Di domenica 24 luglio 2022) Sospiro di sollievo in casa. Non preoccupano le condizioni di, cheregolarmente in campo a...

SerieA : Un attimo per cambiare tutto ??? Tonali racconta il suo gol alla Lazio ? Fino all'ultimo secondo, su @DAZN_IT… - LALAZIOMIA : Lazio, tutto ok per Casale e Cancellieri: domani ci saranno alla ripresa degli allenamenti a Formello - pameladiverona : RT @rioneparione: Spiaggia dei sassolini, avrei detto di tutto tranne che fosse al confine Lazio-Campania - gdc2022 : @zaiapresidente Dottore ieri 70000 contagi covid estate 2021 solo 6000.nel Lazio tutto pieno.60 under impauriti .te… - Oriundo50852211 : @Gazzetta_it Giornale di sfigati dovete estinguervi…e la Lazio porco iddio dove la menzionate?il giorno che fallire… -