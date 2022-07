Juventus, Agnelli irrefrenabile: sta per prendere un centravanti (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer, la Juventus di Angelli sta per regalare ad Allegri un centravanti. Dopo due quarti posti, la Juventus vuole tornare ad essere la regina del campionato. A confermalo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Los Angeles, dove i bianconeri sono in tournée: “Sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer, ladi Angelli sta per regalare ad Allegri un. Dopo due quarti posti, lavuole tornare ad essere la regina del campionato. A confermalo è stato lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Los Angeles, dove i bianconeri sono in tournée: “Sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : Juve, #Agnelli pranza con Florentino Perez e Laporta - GiovaAlbanese : #Cherubini operativo a Torino: raggiungerà la #Juventus in tournée nei prossimi giorni. #Nedved al seguito della sq… - juve_magazine : JUVENTUS - Agnelli a pranzo a Las Vegas con Florentino Perez e Laporta - serieAnews_com : #Juventus, è sempre più vicino il ritorno di #Morata #calciomercato - Carolju21 : RT @1897_frank: 99 ANNI di #agnelli #elkann come proprietà #juventus, grazie per ciò che ci avete dato ci date e ci darete ancora per molti… -