Il vero rischio: il solito Paese ingovernabile - Editoriale - quotidiano.net (Di domenica 24 luglio 2022) Proviamo a fare un piccolo bilancio, a pochi giorni dalla caduta del governo Draghi e agli albori di una campagna elettorale iniziata nel segno di un terremoto politico senza precedenti: tra fughe, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Proviamo a fare un piccolo bilancio, a pochi giorni dalla caduta del governo Draghi e agli albori di una campagna elettorale iniziata nel segno di un terremoto politico senza precedenti: tra fughe, ...

anna_boggero : RT @nasturzio5: @andreacantelmo8 Anni di militanza ed esperienza per scrivere 'bisogna essere onestamente intellettuali' e leggerlo in aula… - Fcastelnuovo : @DarkLadyMouse @AlbertoLetizia2 @stebellentani Vero. Ma la prego di non facilitare i ragionamenti fallaci confonden… - MicheleTommaso4 : RT @nasturzio5: @andreacantelmo8 Anni di militanza ed esperienza per scrivere 'bisogna essere onestamente intellettuali' e leggerlo in aula… - bonura_enrico : @repubblica Il vero rischio è L incompetenza, le ricette facilone e il programma medievale.. - ale_poggia : RT @Frances47065366: @Charlie91928699 @heyjude_90 È un rischio, è vero, ma non è una certezza. E poi una Ronzulli in un governo di Cdx non… -