Il Napoli saluta Mertens dopo 9 anni | “grazie” | è testa a testa in Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 luglio 2022) Driesnon è più ufficialmente un calciatore del. Il club azzurro ha deciso dire il belga con un video celebrativoinsieme. Il calciatore ha rifiutato la proposta del presidente De Laurentiis e adesso cerca una nuova squadra. Sono arrivate alcune offerte dall’estero, ma le situazioni più calde si sono registrate dall’Italia. Sono stati avviati alcuni contatti con la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri è alla ricerca di un attaccante di grande esperienza, in grado di giocare in vari ruoli del reparto avanzato. La trattativa è ancora in corsa, ma c’è distanza tra domanda e offerta. Ecco perché si è inserito l’Inter. Il club nerazzurro ha mollato la pista che porta a Paulo Dybala anche per un aspetto tecnico.è un calciatore più funzionale per le ...