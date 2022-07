Gesesa | interruzione idrica a Benevento per un guasto improvviso

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Comunichiamo che a causa di un grave perdita su condotta in via San Giuseppe Moscati si potranno verificare irregolarità del servizio idrico per tutto il tempo necessario per i lavori di riparazione. Seguiranno aggiornamenti. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17”. Questa la nota stampa di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.