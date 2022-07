Covid, altri 660 positivi a Bergamo (Di domenica 24 luglio 2022) Sul totale di 36.287 tamponi effettuati, è di 6.366 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che scende al 17,5% (sabato era al 18%). Di questi, 660 sono a Bergamo. Il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi è stabile nelle terapie intensive (48), mentre sale lievemente nei reparti (+5, 1.495). Sono invece 28 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.861 contagi, a Brescia 851, a Como 357, a Cremona 300, a Lecco 188, a Lodi 163, a Mantova 328, a Monza e Brianza 534, a Pavia 400, a Sondrio 103 e a Varese 425. Leggi su bergamonews (Di domenica 24 luglio 2022) Sul totale di 36.287 tamponi effettuati, è di 6.366 il numero di nuovialregistrati in Lombardia, con un tasso dità che scende al 17,5% (sabato era al 18%). Di questi, 660 sono a. Il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi è stabile nelle terapie intensive (48), mentre sale lievemente nei reparti (+5, 1.495). Sono invece 28 i decessi. Per quanto riguarda le altre province, a Milano sono stati segnalati 1.861 contagi, a Brescia 851, a Como 357, a Cremona 300, a Lecco 188, a Lodi 163, a Mantova 328, a Monza e Brianza 534, a Pavia 400, a Sondrio 103 e a Varese 425.

