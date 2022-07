Conte perde le primarie in Sicilia. E subito parte il ricatto a Letta (Di domenica 24 luglio 2022) La candidata del Partito democratico Caterina Chinnici ha vinto le primarie della coalizione progressista in Sicilia. Il dato definitivo definitivo online vede Caterina Chinnici con 13.519 preferenze, Barbara Floridia 10.068 e Claudio Fava 6.977. Il voto dei gazebo sono circa 1400. Alle ore 22 il dato definitivo sull'affluenza era al 77 per cento con 30.640 persone votanti. Gli iscritti in totale sono 43.020. A ringraziare Floridia, candidata del Movimento 5 Stelle per le primarie, è Giuseppe Conte, leader dei pentastellati, che però pone seri dubbi sull'alleanza con i dem di Enrico Letta: «Grazie Barbara, hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) La candidata del Partito democratico Caterina Chinnici ha vinto ledella coalizione progressista in. Il dato definitivo definitivo online vede Caterina Chinnici con 13.519 preferenze, Barbara Floridia 10.068 e Claudio Fava 6.977. Il voto dei gazebo sono circa 1400. Alle ore 22 il dato definitivo sull'affluenza era al 77 per cento con 30.640 persone votanti. Gli iscritti in totale sono 43.020. A ringraziare Floridia, candidata del Movimento 5 Stelle per le, è Giuseppe, leader dei pentastellati, che però pone seri dubbi sull'alleanza con i dem di Enrico: «Grazie Barbara, hai ottenuto un grande risultato nellein, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo ...

