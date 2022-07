Calciomercato Juventus, accordo ad un passo: Agnelli ha deciso (Di domenica 24 luglio 2022) Juventus, l’accordo con il calciatore sembra essere sempre più vicino: il patron Andrea Agnelli ha deciso cosa fare, le ultime. La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’operato del club bianconero, fino a questo momento, è decisamente positivo visto che la dirigenza è stata in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 24 luglio 2022), l’con il calciatore sembra essere sempre più vicino: il patron Andreahacosa fare, le ultime. Ladi Andreaè al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’operato del club bianconero, fino a questo momento, è decisamente positivo visto che la dirigenza è stata in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - hoIIqnd : RT @Gazzetta_it: Morata a tutti i costi! Allegri insiste: solo Alvaro darà equilibrio al tridente - Depaulismo : RT @Gazzetta_it: Morata a tutti i costi! Allegri insiste: solo Alvaro darà equilibrio al tridente -