Bolzano, alte temperature e poca neve sul ghiacciaio: grande frana sull’Ortles. L’esperto: “Colate con forza enorme” (Di domenica 24 luglio 2022) Il caldo degli ultimi giorni e il temporale di sabato 23 luglio hanno causato una grande frana che, dall’Ortles, è scesa fino a località Tre Fontane, ostruendo parte del letto del Rio Trafoi, in Alto Adige. La colata è stata causata dall’acqua di fusione del ghiacciaio e dalle precipitazioni. Il corso del torrente è stato deviato. Un bar ristorante in località Tre Fontane, è stato evacuato in via precauzionale. Nelle immagini dal drone si vede bene il tratto percorso dalla frana. Un episodio facilitato anche dalle temperature di molto sopra la media delle ultime settimane, che hanno accelerato a livelli record la fusione del ghiacciaio. “Ieri c’erano piogge intense – spiega Staffler Julius, della Protezione Civile della provincia autonoma di Bolzano -. Purtroppo con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Il caldo degli ultimi giorni e il temporale di sabato 23 luglio hanno causato unache, dall’Ortles, è scesa fino a località Tre Fontane, ostruendo parte del letto del Rio Trafoi, in Alto Adige. La colata è stata causata dall’acqua di fusione dele dalle precipitazioni. Il corso del torrente è stato deviato. Un bar ristorante in località Tre Fontane, è stato evacuato in via precauzionale. Nelle immagini dal drone si vede bene il tratto percorso dalla. Un episodio facilitato anche dalledi molto sopra la media delle ultime settimane, che hanno accelerato a livelli record la fusione del. “Ieri c’erano piogge intense – spiega Staffler Julius, della Protezione Civile della provincia autonoma di-. Purtroppo con la ...

