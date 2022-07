Battibecco in allenamento | Spalletti caccia Osimhen!

(Di domenica 24 luglio 2022) Ha del clamoroso quello appena successo durante l’degli azzurri nel secondo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Durante la partitella odierna infatti c’è stato untra Victor Osimhen ed Anguissa chenon ha affatto gradito. Il tutto è nato dopo il gol di Elif Elmas, proprio dopo la marcatura del macedone infatti Victor Osimhen ha iniziato una discussione con Anguissa che però è parso tranquillissimo. Tra i due infatti chi non ha preso bene il gol subito è proprio il nigeriano che ha alzato decisamente i toni. La scena non è passata inosservata a mister Lucianoche dopo aver richiamato più volte il suo numero 9 ha perso la pazienza ed ha deciso dirlo dall’. Al posto di Osimhen è entrato Ambrosino. Secondo giorno di ...

