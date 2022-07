Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le anticipazioni emerse al San Diego Comic-Con 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato il primo teaser di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e condiviso nuove anticipazioni. Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del MCU e al San Diego Comic-Con 2022 è stato presentato un nuovo teaser, non apparso ancora online. Il video iniziava con Scott mentre legge il suo libro Look Out for the Little Guy ai clienti di una libreria dove riceve la telefonata che gli comunica che sua figlia Cassie è stata arrestata. Scott le dice quindi che non dovrebbe cercare di essere un'eroina, prima che i due e la famiglia Pym venga trasportata nel regno quantico dove tutti si separano. Il video propone anche la voce di … Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Al San-Conè stato presentato il primo teaser di Ant-Man and thee condiviso nuove. Ant-Man and thesarà il primo film della Fase 5 del MCU e al San-Conè stato presentato un nuovo teaser, non apparso ancora online. Il video iniziava con Scott mentre legge il suo libro Look Out for the Little Guy ai clienti di una libreria dove riceve la telefonata che gli comunica che sua figlia Cassie è stata arrestata. Scott le dice quindi che non dovrebbe cercare di essere un'eroina, prima che i due e la famiglia Pym venga trasportata nel regno quantico dove tutti si separano. Il video propone anche la voce di …

badtasteit : Ci sono anche Modok e Kang nelle scene di #AntMan and the Wasp: Quantumania mostrate al San Diego Comic-Con: la des… - _sunday_rain_ : - Screenweek : Ecco la Fase 5 dell’MCU, da #AntManandTheWaspQuantumania a #Thunderbolts - manvjla : @alsswalker allora daredevil, black panther, ant man, echo!!! , guardiani della galassia e gli altri non ho capito… - shmtpwk : È USCITO IL PRIMO POSTER DI ANT MAN QUELLA È CASSIEEE !!?? #AntManandTheWaspQuantumania -