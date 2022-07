Traffico Roma del 23-07-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità aumento delsulle principali strade che sono fuori città in particolare sul litorale prime code Dunque sulla via Aurelia da Torre in Pietra a Palidoro rallentamenti che ritroviamo anche sulla via Pontina tra il raccordo anulare Tor de’ Cenci direzione LatinaGià intenso invece sulla litoranea ostia-anzio tra Torvaianica e Castel Fusano ad agevolare gli spostamenti il fermo dei mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 16 domani domenica invece i mezzi pesanti resteranno Fermi dalle 7 alle 22 intanto in città Montemario per interventi di pulizia questa mattina fino alle 12 resta chiusa e la panoramica in azione di Piazzale Clodio a partire da via Trionfale è sempre per lavori oggi e domani ai Parioli sono previste chiusure superti.it via ...