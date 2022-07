“Sono i gas serra a provocare le ondate di calore. Eventi estremi cresceranno del 30%”: lo studio dell’Accademia cinese delle scienze (Di sabato 23 luglio 2022) Lo scorso 19 luglio è stata la giornata più calda mai registrata nel Regno Unito, in cui si Sono verificate temperature superiori ai 40 gradi Celsius. Con ondate di calore estremo che imperversano in tutta Europa e negli Stati Uniti, dove in molte zone è stata lanciata l’allerta meteo. Le indagini recenti confermano che le cause alla base di queste anomalie climatiche dipendono dai cambiamenti climatici e dalle emissioni di gas climalteranti di origine antropica. L’ultimo lavoro che avvalora questa teoria è stato condotto dagli scienziati del Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory e del South China Sea Institute of Oceanology, presso l’Accademia cinese delle scienze (CAS). In un articolo pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences, i ricercatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Lo scorso 19 luglio è stata la giornata più calda mai registrata nel Regno Unito, in cui siverificate temperature superiori ai 40 gradi Celsius. Condiestremo che imperversano in tutta Europa e negli Stati Uniti, dove in molte zone è stata lanciata l’allerta meteo. Le indagini recenti confermano che le cause alla base di queste anomalie climatiche dipendono dai cambiamenti climatici e dalle emissioni di gas climalteranti di origine antropica. L’ultimo lavoro che avvalora questa teoria è stato condotto dagli scienziati del Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory e del South China Sea Institute of Oceanology, presso l’Accademia(CAS). In un articolo pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences, i ricercatori, ...

