Shazam! Furia degli Dei | il trailer del sequel svelato al San Diego Comic-Con 2022

(Di sabato 23 luglio 2022) Zachary Levi al centro deldiDei, l'attesofirmato dallo scatenato David F. Sandberg che vede nel cast anche elen Mirren e Lucy Liu nei panni delle villain Hespera e Calypso. Il San-Conci regala il primodiDei, nuovo capitolo della saga con protagonista Zachary Levi. Nel video Shazam ha una crisi di coscienza parlando dei suoi poteri, sostenendo di non meritarli e chiedendosi in che modo può essere utile. Lui e i suoi amici devono inoltre affrontare le tre figlie di Atlantide che vogliono impossessarsi dei suoi poteri. Il personaggio affidato a Helen Mirren, infatti, sostiene che i poteri delle divinità ...

WarnerBrosIta : Guarda il trailer ufficiale di Shazam! Furia degli Dei, al cinema dal 21 dicembre 2022. #ShazamILFILM - IlCineocchio : Trailer per #ShazamFuriaDegliDei, le figlie di Atlante sono molto arrabbiate - cineblogit : Shazam! Furia degli Dei: primo trailer italiano e tutte le anticipazioni su Shazam 2 - superbeasto1 : RT @WarnerBrosIta: Guarda il trailer ufficiale di Shazam! Furia degli Dei, al cinema dal 21 dicembre 2022. #ShazamILFILM - Astralus : Shazam! Furia degli Dei: primo trailer italiano e tutte le anticipazioni su Shazam 2 -

IlCineocchio.it

Al Comic - Con di San Diego Warner Bros. ha presentato il primo trailer didegli Dei, nei cinema a ...Warner Bros ha finalmente fatto la sua prima mossa dal San Diego Comic - Con , ecco il trailer di! Ladegli Dei . Il DC Extended Universe (o come molti lo hanno ridefinito SnyderVerse) è vivo e vegeto, e lo spettacolare trailer di! Ladegli Dei , secondo atteso capitolo ... Trailer per Shazam! Furia degli Dei, le figlie di Atlante sono molto arrabbiate Zachary Levi al centro del trailer di Shazam! Furia degli Dei, l'atteso sequel firmato dallo scatenato David F. Sandberg che vede nel cast anche elen Mirren e Lucy Liu nei panni delle villain Hespera ...La Warner Bros. ha diffuso al CinemaCon un primo trailer ufficiale di Shazam! Fury of The Gods, il sequel sull’eroe DC Comics interpretato da Zachary Levi. Lo potete vedere di seguito. La pellicola, c ...