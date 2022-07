Se imparassimo ad amare?

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 23 luglio 2022) Di Vincenzo Calafiore “ Se più non fossi vivo quando verranno i pettirossi, date a quello con la cravatta rossa per ricordo una briciola. E se anche non potessi ringraziarvi Perché immerso nel sonno, sappiate che mi sforzo con le mie labbra di granito. La cosa strana è del non essermi mai arreso a questo ignobile sistema, nonostante la mia non più giovane età. Stando alla data di nascita scritta sul documento di identità avrei 75 anni, nel bene o nel male avrei ormai da tempo superato il mio “ Checkpoint “ o “Punto di non ritorno” su questo treno di pochissime fermate, che sferragliando se ne va nel suo ultimo viaggio, sui binari dell’infinito. C’è la serenità in me, la conoscenza negli occhi, che ancora assetati d’amore dal finestrino incantati stanno a guardare, la vita scorrere velocemente. Ora ci vorrebbero: Tutte le parole per non morire miseramente in una stazione ...