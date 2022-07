Ritiro Napoli a Castel di Sangro, squadra arrivata: oggi il primo allenamento (Di sabato 23 luglio 2022) Inizia oggi il Ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La seconda parte del precampionato si svolgerà in Abruzzo: Luciano Spalletti avrà a disposizione sin dal primo momento tutta la rosa a disposizione e presto potrebbe abbracciare anche Giovanni Simeone e Kim Min-Jae. Poi ci sarà da capire se la “vecchia guardia” resterà o se ci sarà qualche altra cessione illustre prima dell’inizio della prossima Serie A. Napoli Castel Di SangroNapoli, Ritiro a Castel di Sangro: Spalletti è già operativo Luciano Spalletti è già arrivato a Castel di Sangro per iniziare con il primo allenamento, in programma ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) Iniziaildeldi. La seconda parte del precampionato si svolgerà in Abruzzo: Luciano Spalletti avrà a disposizione sin dalmomento tutta la rosa a disposizione e presto potrebbe abbracciare anche Giovanni Simeone e Kim Min-Jae. Poi ci sarà da capire se la “vecchia guardia” resterà o se ci sarà qualche altra cessione illustre prima dell’inizio della prossima Serie A.Didi: Spalletti è già operativo Luciano Spalletti è già arrivato adiper iniziare con il, in programma ...

claudioruss : Il contratto di #Kim Min-jae con il #Napoli sarà di 3 anni più altri 2 di opzione. Dal 2^ anno clausola da 42mln. P… - DiMarzio : .@sscnapoli: la lista dei convocati di #Spalletti per il ritiro in #Abruzzo #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli: #Ostigard ha svolto le visite mediche e domani raggiungerà i compagni in ritiro - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: #Napoli, la squadra è arrivata a Castel Di Sangro per la seconda parte del ritiro ?? @PieroMatrone - claudioruss : #Napoli arrivato a Rivisondoli, inizia il ritiro di Castel di Sangro -