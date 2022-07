Openda beffa l'Inter dopo una ripresa incoraggiante e occasioni per la Lu-La | in Francia finisce 1-0 per il Lens

sportface2016 : #Inter, sconfitta di misura contro il #Lens: beffa #Openda al 90', bene #Lukaku -

L'Interista

...si divora il vantaggio. La Roma sale in cattedra nel finale del primo tempo: prima l'occasione per Abraham , poi il vantaggio di Sergio Oliveira che in giratail portiere avversario. ......si divora il vantaggio. La Roma sale in cattedra nel finale del primo tempo: prima l'occasione per Abraham , poi il vantaggio di Sergio Oliveira che in giratail portiere avversario. ... LIVE - Lens-Inter 1-0: Openda beffa i nerazzurri nel finale AMICHEVOLI - Inter beffata dai francesi in chiusura di match, con un gol in mischia di Openda. Partita molto equilibrata con i neroazzurri apparsi in difficoltà ...Sconfitta dell'Inter in casa del Lens nella terza amichevole ufficiale di questa pre-season. Nerazzurri cresciuti nella ripresa ...