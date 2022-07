(Di sabato 23 luglio 2022) Sui gol non ha colpe, ma dorme sulla botta di Gergenyi che si stampa sul palo. Qualche brivido di troppo sugli appoggi ai compagni. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

sportli26181512 : Milan, le pagelle: Messias dà sostanza, è da 6,5. A Rebic manca lucidità: 5: Milan, le pagelle: Messias dà sostanza… - Gazzetta_it : Milan, le pagelle dell'amichevole in Ungheria: Messias dà sostanza, è da 6,5. A Rebic manca lucidità: 5 - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #ZalaegerszegiMilan 3-2, le pagelle e il tabellino - PianetaMilan : Pagelle #ZTEMilan 3-2: #BrahimDiaz addormentato, #Adli spumeggiante #ACMilan #Milan #SempreMilan - yassine01937035 : RT @sportface2016: #ZalaegerszegiMilan 3-2, le pagelle e il tabellino -

Sui gol non ha colpe, ma dorme sulla botta di Gergenyi che si stampa sul palo. Qualche brivido di troppo sugli appoggi ai compagni. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Ledi Zalaegerszegi -3 - 2 con i voti e il tabellino dell'amichevole del precampionato 2022 dei rossoneri. Un primo tempo shock per la squadra di Pioli che finisce anche sotto 3 - 0, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Milan in rosa non si ferma più. Sul calciomercato è letteralmente inarrestabile. Ha ufficializzato un altro colpo: arriva dalla Viola ...