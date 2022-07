Manuela Arcuri | le nozze da favola con Giovanni | l’abito | i dettagli e la location

Leggi su dilei

(Di sabato 23 luglio 2022)si è sposata: l’attrice ha pronunciato il fatidico sì il 22 luglio, proprio come aveva annunciato qualche tempo fa sul settimanale Chi. Un giorno meraviglioso per lei e per il suo, che da tempo attendevano di suggellare il loro legame con leanche in Italia, dopo quelle segrete celebrate a Las Vegas., il matrimonio daha giurato amore eterno aDi Gianfrancesco, l’imprenditore al quale è legata già da tempo. I due si sono sposati il 22 luglio, alla presenza degli amici più cari e dei loro familiari, in unada sogno. Per celebrare il giorno più bello della loro vita, l’attrice e il suo amato hanno scelto il Castello ...