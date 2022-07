LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: iniziata la cronometro! Fra poco tocca a Filippo Ganna (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.18: Partiti Juul-Jensen e Hirschi 13.15: Si tratta della cronometro che chiude il Tour più lunga dal 2014 a oggi 13.12: In strada il belga Frison 13.08: Partiti anche Torres e Van Rensburg. Bisognerà attendere un po’ per vedere i primi favoriti 13.05: Partito Caeleb Ewan! Andatura quasi turistica per l’ultimo della classe, velocista sopraffino 13.05: Questi sono gli orari da segnare per vedere all’opera i favoriti per la tappa odierna: 13:29 LAMPAERT Yves 14:05 Ganna Filippo 14:06 CATTANEO Mattia 14:21 BISSEGGER Stefan 15:50 KÜNG Stefan 16:16 VAN AERT Wout 16:56 THOMAS Geraint 16:58 POGA?AR Tadej 17:00 VINGEGAARD Jonas 13.02 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.18: Partiti Juul-Jensen e Hirschi 13.15: Si tratta della cronometro che chiude ilpiù lunga dal 2014 a oggi 13.12: In strada il belga Frison 13.08: Partiti anche Torres e Van Rensburg. Bisognerà attendere un po’ per vedere i primi favoriti 13.05: Partito Caeleb Ewan! Andatura quasi turistica per l’ultimo della classe, velocista sopraffino 13.05: Questi sono gli orari da segnare per vedere all’opera i favoriti per la tappa odierna: 13:29 LAMPAERT Yves 14:0514:06 CATTANEO Mattia 14:21 BISSEGGER Stefan 15:50 KÜNG Stefan 16:16 VAN AERT Wout 16:56 THOMAS Geraint 16:58 POGA?AR Tadej 17:00 VINGEGAARD Jonas 13.02 ...

