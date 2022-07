Le Castellet novità e aggiornamenti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 23 luglio 2022) Glidi recente introduzione porteranno Ferrari e Red Bull a Lecon delle aspettative del tutto nuove.ce ne sono sempre, vediamo nei dettagli cosa è cambiato in questa puntata del GP di Francia.al fondo e Rossa con nuovo alettone posteriore.e zona dei Floor fans La Ferrari disporrà di “branchie”, come un grande squalo, più aperte per assicurare alla “power unit” un maggior quantitativo d’aria, per respirare meglio ed in modo più costante, sperano gli ingegneri e i meccanici. Questo anche per ovviare al grande caldo previsto questo weekend al Paul Ricard, con temperature attese nell’ordine dei 34 gradi. Importantianche sui floor fans (l’ingresso del tunnel venturi in italiano), la prima parte della rampa che sale ...