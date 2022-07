Elezioni, rissa social tra Toti e Mulè. “Cercati un collegio, vah”. “Sei un Di Battista un po’ sovrappeso”. “Siamo al body shaming” (Di sabato 23 luglio 2022) Una rissa social, con tanto di insulto. Un botta e risposta al veleno, che ha coinvolto anche Mariarosaria Rossi. È bastata un’intervista al Secolo XIX di Giorgio Mulè per scatenare un diverbio a colpi di tweet con il presidente della Liguria Giovanni Toti. Ex compagni di partito e di lavoro a Mediaset, dove entrambi si sono occupati della direzione di Studio Aperto. A dare il via alla discussione, su Twitter, è il governatore che ha commentato così l’intervista al sottosegretario alla Difesa ed ex direttore di Panorama: “Giorgio, Cercati un collegio vah; che per il contributo che hai dato ti abbiamo mantenuto abbastanza. E lascia tranquilli i liguri, che di guai gliene avete già combinati a sufficienza!”, scrive tra le altre cose Toti. Passano poche ore ed ecco la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Una, con tanto di insulto. Un botta e risposta al veleno, che ha coinvolto anche Mariarosaria Rossi. È bastata un’intervista al Secolo XIX di Giorgioper scatenare un diverbio a colpi di tweet con il presidente della Liguria Giovanni. Ex compagni di partito e di lavoro a Mediaset, dove entrambi si sono occupati della direzione di Studio Aperto. A dare il via alla discussione, su Twitter, è il governatore che ha commentato così l’intervista al sottosegretario alla Difesa ed ex direttore di Panorama: “Giorgio,unvah; che per il contributo che hai dato ti abbiamo mantenuto abbastanza. E lascia tranquilli i liguri, che di guai gliene avete già combinati a sufficienza!”, scrive tra le altre cose. Passano poche ore ed ecco la ...

