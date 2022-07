È un Torino già da applausi: 3 - 0 al Tranbzonspor con doppietta di Radonjic (Di sabato 23 luglio 2022) Vince, convince e diverte. Un super Toro demolisce 3 - 0 a Kitzbuhel il Tranbzonspor campione di Turchia. Il punteggio è lo specchio fedele dell'andamento della gara: granata dominanti in tutti i ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) Vince, convince e diverte. Un super Toro demolisce 3 - 0 a Kitzbuhel ilcampione di Turchia. Il punteggio è lo specchio fedele dell'andamento della gara: granata dominanti in tutti i ...

