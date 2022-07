Dove vedere Berrettini-Thiem oggi 23 luglio in TV e in streaming (Di sabato 23 luglio 2022) oggi, sabato 23 luglio, all’ATP Gstaad 2022 si giocherà l’incontro Berrettini-Thiem, valido per le semifinali del torneo ATP 250. L’atleta azzurro si è qualificato al match odierno dopo la rimonta da campione ai quarti contro lo spagnolo Pedro Martinez, che dopo aver vinto il primo set 6-3, era avanti 5-1 nel tie-break del secondo set, quindi a due soli punti dalla vittoria, la più importante della sua carriera perché la prima ottenuta contro un top 20. Da quel momento, però, l’ex numero uno del tennis italiano ha reagito alla grande, infilando sei punti consecutivi per aggiudicarsi così il tie-break, per poi strapazzare l’iberico al terzo set conclusosi 6-1 in favore del finalista di Wimbledon 2021. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e Dove vedere ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 23 luglio 2022), sabato 23, all’ATP Gstaad 2022 si giocherà l’incontro, valido per le semifinali del torneo ATP 250. L’atleta azzurro si è qualificato al match odierno dopo la rimonta da campione ai quarti contro lo spagnolo Pedro Martinez, che dopo aver vinto il primo set 6-3, era avanti 5-1 nel tie-break del secondo set, quindi a due soli punti dalla vittoria, la più importante della sua carriera perché la prima ottenuta contro un top 20. Da quel momento, però, l’ex numero uno del tennis italiano ha reagito alla grande, infilando sei punti consecutivi per aggiudicarsi così il tie-break, per poi strapazzare l’iberico al terzo set conclusosi 6-1 in favore del finalista di Wimbledon 2021. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio e...

