Coromon Recensione Switch | un porting per valorizzarli tutti

(Di sabato 23 luglio 2022) Avevamo già pubblicato ladel Pokémon-Likequando ancora non era stata rilasciata la versione per Nintendo. Pertanto, anzitutto, vi invitiamo ad andare a leggerla a questo indirizzo, per farvi un’idea generale del titolo. Perché dovete sapere che no, sunon è cambiato niente rispetto alla versione PC. Eè rimasto quel semplice clone di Pokémon “senza infamia e senza lode”, con picchi di interesse legati principalmente alla componente narrativa. Quanto a design dei, a struttura del gameplay in generale e a piacevolezza dell’esperienza, invece, “nessuna nuova buona nuova”; come se il gioco fosse uscito a cavallo degli anni 2000, pronto a rivaleggiare con Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro. Che di per sé potrebbe anche essere una buona nuova, ...

rowlyilrowletto : comunque mini recensione dopo due ore di gioco di Coromon: È molto carino, è un palese omaggio al mondo Pokèmon, e… - spaziogames : Coromon è solamente un clone di quel gioco famoso lì con le creature da collezionare, o qualcosa di più? Scopritelo… -

Abbiamo trovato la maggior parte dei piuttosto anonimi , mentre in altri casi le creature sembravano fin troppo simili a dei corrispondenti Pokémon. Ci saremmo aspettati molta più cura per ... Coromon | Recensione - Quando Pokémon non basta più