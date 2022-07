(Di sabato 23 luglio 2022) Sono in arrivo forniture dida caccia per. L’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina impone, infatti, un maggiore sostegno da parte degli alleati. Dal Pentagono, così, trapelano indiscrezioni sempre sulla possibilità della svolta. Il Pentagono sta valutando di inviare forniture didaA pesare sono soprattutto le preoccupazioni sulla tenuta ucraina di fronte all’avanzata russa, che vede una mobilitazione crescente degli stormi nei bombardamenti sul Donbass e negli attacchi missilistici contro le città. Secondo le stime,avrebbe solo 56 velivoli daancora efficienti, molto vecchi e rapidamente logorati dall’impegno nel conflitto. Si tratta di jet d’epoca sovietica, che però necessitano di ricambi che nessuno ...

LA NOTIZIA

...di dollari in aiuti militari già inviati dall amministrazione guidata dal presidente Joedall'... Dopo un accordo con la Germaniaalcuni dei suoi carri armati dell era sovietica in cambio ......impegnata nel giro della marijuana e per questo finita nel mirino degli Stati Uniti che... la cattura è arrivata pochi giorni dopo un incontro tra Joee il presidente Obrador . Situazione ... Biden invierà a Kiev aerei da combattimento e addestratori