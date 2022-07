Arte in dialogo aperto con la Terra (Di sabato 23 luglio 2022) «Anche il bosco non si era ripreso dalla Grande Guerra. Era autunno e un giorno camminando con mio figlio maggiore raccolsi il primo albero: un pino silvestre di pochi centimetri L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 luglio 2022) «Anche il bosco non si era ripreso dalla Grande Guerra. Era autunno e un giorno camminando con mio figlio maggiore raccolsi il primo albero: un pino silvestre di pochi centimetri L'articolo proviene da il manifesto.

vaticannews_it : Riccardi: 'il dialogo non è un'arte da ricchi, bella ma un po' inutile'. Ciò che ci allontana è l'ignoranza, i… - v_senigallia : Arte e comunicazione, dialogo tra esperti alla Chiesa della Croce - torinoggi : Per la prima volta al mondo, videogiochi e capolavori dell’arte in dialogo alla Reggia di Venaria - JulietteLauzza : RT @GaelGiraud_CNRS: Sono molto onorato di pubblicare su @LaStampa questo dialogo con Carlo Petrini sulla nostra comune Terra Madre. La tra… - lcf1lcf2 : RT @GaelGiraud_CNRS: Sono molto onorato di pubblicare su @LaStampa questo dialogo con Carlo Petrini sulla nostra comune Terra Madre. La tra… -