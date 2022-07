"Vi dico cosa faccio con Schumacher". La rivelazione choc di Jean Todt (Di venerdì 22 luglio 2022) “Michael? Non mi manca perché lo vedo spesso, guardiamo insieme le gare di F1 due volte al mese, ma mi manca quello che facevamo insieme”. Le ultime parole che Jean Todt ha dedicato a Schumacher alla tv tedesca Rtl, in occasione del Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, che l'ex presidente della Fia, insieme alla famiglia Schumacher, ha ritirato a Colonia (Germania) a nome del Kaiser, tristemente relegato a casa dopo l'incidente sugli sci a Méribel a fine 2013. “È un Michael diverso rispetto a quello che tutti noi ricordiamo (che non riesce a parlare). Sì, con lui guardo le gare con Michael”, per così gioire insieme a lui per l'8° e il 6° posto del figlio Mick a bordo della Haas negli ultimi due GP di Silverstone e Austria. Todt: “Con famiglia di Michael c'è un legame ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) “Michael? Non mi manca perché lo vedo spesso, guardiamo insieme le gare di F1 due volte al mese, ma mi manca quello che facevamo insieme”. Le ultime parole cheha dedicato aalla tv tedesca Rtl, in occasione del Premio di Stato della Renania settentrionale-Vestfalia, che l'ex presidente della Fia, insieme alla famiglia, ha ritirato a Colonia (Germania) a nome del Kaiser, tristemente relegato a casa dopo l'incidente sugli sci a Méribel a fine 2013. “È un Michael diverso rispetto a quello che tutti noi ricordiamo (che non riesce a parlare). Sì, con lui guardo le gare con Michael”, per così gioire insieme a lui per l'8° e il 6° posto del figlio Mick a bordo della Haas negli ultimi due GP di Silverstone e Austria.: “Con famiglia di Michael c'è un legame ...

