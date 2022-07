Venezia, trovato un deposito di oltre 70 kg di droga tra cocaina, hashish e marijuana: arrestati due coniugi (Di venerdì 22 luglio 2022) Due coniugi sono stati arrestati per il possedimento di un ingente quantitativo di stupefacenti, oltre 70 chilogrammi. A sequestrare hashish, cocaina e marijuana alla coppia di origini albanesi, ma domiciliati a Mestre, è stata la guardia di finanza di Venezia. Durante i controlli contro lo spaccio nella zona di Mestre, una pattuglia è stata attratta da un’automobile che si era appena immessa sulla carreggiata e che, alla vista dei militari, ha tentato di invertire il senso di marcia. Il veicolo è stato quindi bloccato e la coppia è stata condotta alla propria abitazione, che si trovava nelle vicinanze. Nel parcheggio è stata trovata un’ulteriore auto appartenente ai coniugi, che conteneva panetti di hashish per quasi 20 chilogrammi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Duesono statiper il possedimento di un ingente quantitativo di stupefacenti,70 chilogrammi. A sequestrarealla coppia di origini albanesi, ma domiciliati a Mestre, è stata la guardia di finanza di. Durante i controlli contro lo spaccio nella zona di Mestre, una pattuglia è stata attratta da un’automobile che si era appena immessa sulla carreggiata e che, alla vista dei militari, ha tentato di invertire il senso di marcia. Il veicolo è stato quindi bloccato e la coppia è stata condotta alla propria abitazione, che si trovava nelle vicinanze. Nel parcheggio è stata trovata un’ulteriore auto appartenente ai, che conteneva panetti diper quasi 20 chilogrammi. ...

