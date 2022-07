Tutto Chiede Salvezza di Netflix presentata a Giffoni 2022, in uscita a ottobre: trama, cast e teaser (Di venerdì 22 luglio 2022) Tutto Chiede Salvezza, attesissima miniserie di Netflix liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, ha fatto il suo esordio con le prime immagini inedite al Giffoni Film Festival 2022, alla presenza del regista Francesco Bruni, dello stesso Mencarelli e del protagonista Federico Cesari. In occasione della masterclass a Giffoni, Netflix ha annunciato che la serie in 7 episodi debutterà a ottobre sulla piattaforma, condividendo i primi dettagli sulla trama e un breve teaser che mostra i personaggi. Tutto Chiede Salvezza è l’adattamento dell’acclamato romanzo omonimo vincitore del Premio Strega Giovani 2020: la serie porta sullo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 luglio 2022), attesissima miniserie diliberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, ha fatto il suo esordio con le prime immagini inedite alFilm Festival, alla presenza del regista Francesco Bruni, dello stesso Mencarelli e del protagonista Federico Cesari. In occasione della masterclass aha annunciato che la serie in 7 episodi debutterà asulla piattaforma, condividendo i primi dettagli sullae un breveche mostra i personaggi.è l’adattamento dell’acclamato romanzo omonimo vincitore del Premio Strega Giovani 2020: la serie porta sullo ...

